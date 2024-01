Zum ersten Mal seit 2017 Wankum freut sich auf Karneval mit Zug und Zelt

Die Corona-Pandemie hat im Karneval einiges durcheinander gewirbelt. Das hat auch den Zug in Wankum getroffen, der 2021 ausfallen musste. Erst 2023 gab es den Neustart des großen Zugs in Straelen, mit dem sich die Züge in Wachtendonk und Wankum abwechseln. 2025 gibt es wieder den in Straelen, ehe Wachtendonk 2026 an der Reihe ist und in diesem Vier-Jahres-Rhythmus soll es dann weitergehen.