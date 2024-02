Karneval in Veert Sascha I. bringt den Karneval zum Kochen

Dass Sascha Augustin-Kersten mal Karnevalsprinz in Veert wird, war ihm keinesfalls in die Wiege gelegt. Geboren und aufgewachsen ist er in Mecklenburg-Vorpommern, mit Karneval hatte er früher nichts an der Narrenkappe. 2008 zog er an den Niederrhein, inzwischen ist er Küchenchef am Straelener Hof. „Karneval war der totale Kulturschock für mich. Im ersten Moment dachte ich mir: Was sollst du damit anfangen?“, sagte der Veerter Prinz im November unserer Redaktion. Doch aus dem Kulturschock wurde eine Leidenschaft. „Ich habe hier super schnell Anschluss gefunden und gemerkt: Karneval ist ein Lebensgefühl“, sagte Augustin-Kersten im November.