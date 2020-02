Sitzung des Männergesangvereins : Karneval in Nieukerk stimmungsvoll eingeläutet

Nieukerk Vom „Driitschörger“ Markus Smeets bis hin zum Liebhaber Erwin Baetzen: Die Nieukerker Jecken läuteten im Adlersaal den Karneval mit Wort und Witz im Weberdorf ein.

Im Adlersaal ging am vergangenen Samstag wieder mal die Post ab. Der Nieukerker Männergesangverein (NMGV) schlug mit elf unterhaltenden Programmpunkten zum Karnevalsauftakt in Kerken-Nord auf.

Die besten Witze brachte der „Driitschörger“ Markus Smeets, der am Samstagabend „für die Bestuhlung“, so der Comedian, zuständig war. „Die Tage habe ich bei Oomen Brot gekauft und gar keinen Bon bekommen. War bestimmt Schwarzbrot“, scherzte der Komiker und spielte damit auf die in der Politik kontrovers diskutierte Kassenbon-Pflicht an.