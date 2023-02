Startklar für das Karnevalswochenende So wird der Karnevalszug am Sonntag in Nieukerk ziehen

Der Zugweg ist wie folgt: Aufstellung Kenger Weg-Industriestraße. Sevelener Straße rechts in die Krefelder Straße bis zur Elisabeth Straße rechts in die Mittelstraße, rechts auf die Sevelener Straße über den Webermarkt in die Michael-Buyx-Straße dann links auf die Eyller Straße, links in die Schulstraße, links auf die Kölner Straße über die Krefelder Straße bis zur Straelener Straße. Die Auflösung des Zuges findet am Kreisverkehr Straelener Straße/Dennemarkstraße/Weststraße statt.