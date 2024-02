Karnevalszug 2024 in Kapellen Kapellen feiert sein Prinzenpaar mit tollem Narrenzug

Von wegen Kleinkarneval – ganz groß und mit allem, was das Jecken-Herz begehrt, wurde eine Woche vor den Rosenmontagszügen in dem schnuckeligen Dorf an der Fleuth der Straßenkarneval gefeiert. Pünktlich um 13.11 Uhr setzte sich am Sonntag die Narrenkarawane mit 23 völlig unterschiedlichen Gruppen trotz Dauerregens auf dem Weg durch die Gemeinde in Bewegung. Außergewöhnlich viele Fußgruppen und kleine, aber liebevoll gestaltete Wagen, die mit Muskelkraft gezogen wurden, zeigten, dass auch im Kapellener Karneval auf Nachhaltigkeit geachtet wird.