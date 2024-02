Issum feiert am Dienstag Straßenkarneval Familienzone beim Rüseldensdagszug

Erstmals wird es beim Rüseldensdagszug in Issum auch eine Familienzone geben. In dieser Zone wird die Lautstärke der Musik von den Karnevalswagen reduziert und deutlich kinderbezogener geworfen, so die Veranstalter. Eingerichtet wird die Zone auf der Mittelstraße. Die Zone wird zwei Mal vom Karnevalszug befahren. Der startet ab 14.11 Uhr auf der Neustraße. Gerechnet wird mit 1000 Zugteilnehmern in 18 Gruppen.