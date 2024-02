Karneval in Hartefeld Glockengeläut für den Rosenmontagszug

Die Gruppe mit der Nummer 20 hatte es in sich. Dahinter verbargen sich die „Fusionisten“, eine große Gruppe der Nachbarschaft Hahnenweg und diverser Freundeskreise, die sich vor gut 30 Jahren zusammengeschlossen haben. Von Beginn an nahmen sie in guter alter Karnevalstradition die Geschehnisse in ihrem Dorf aufs Korn. Im vergangenen Jahr war es die Dorfschmiede, in diesem die Friedhofskapelle.