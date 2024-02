So war der Karnevalszug in Geldern Jeckes Treiben auf Gelderns Straßen

Im vergangenen Jahr hatte der KfG einen Neustart für den Gelderner Straßenkarneval gewagt. Mit Erfolg. 280 Teilnehmer liefen bei der Premiere in den Fußgruppen mit. „Es gab nur positives Feedback“, berichtete Terlinden. Dieses Mal meldeten sich 19 Fußgruppen mit weit mehr als 400 Teilnehmern an. Zittern mussten die Jecken wegen des Wetters. Morgens hatte es noch geregnet. Doch bis auf ein paar Tropfen blieb es im Laufe des Tages trocken. An dem Konzept selbst hatte sich nichts verändert. Nach wie vor rühmte sich der Zug damit, besonders familienfreundlich zu sein. Dazu gehörte auch, dass am Tulpensonntag nur Bollerwagen und Handkarren zugelassen waren. Besonders freute sich Terlinden über die Teilnahme des Adelheid-Hauses. Die Bewohner ließen sich zum Teil im Rollstuhl durch die Menge schieben und drückten den Kindern Süßigkeiten in die Hand.