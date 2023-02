Zu Gast bei Prinz Sven I. in Hartefeld Jecke Familie mit blau(-weißem) Blut

Seinem „Schicksal“ konnte Sven Forthmann nicht entgehen. Wer aus so einer karnevalsverrückten Familie kommt, muss einfach Prinz in Hartefeld werden. Seine Mutter Agi ist seit 55 Jahren bei den Blau-Weißen aktiv, sein Vater Hermann, heute Ehrenpräsident des Elferrates, leitet ausgerechnet am Tag von Svens Geburt seine erste Kappensitzung als Präsident in Hartefeld und Tochter Laurie Forthmann ist als Schmaelenhof-Mariechen bekannt. Seine Schwester Ines war schon Prinzessin. Sven Forthmann selbst ist auch schon lange auf und hinter der Bühne aktiv. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis der Vorstand bei ihm klingelt und ihm das Prinzenamt anbietet. Bei Sven I. auch noch mit einer Besonderheit, denn angesichts von Corona wurde direkt für zwei Jahre geplant.