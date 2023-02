Närrisches Spargeldorf Die Walbecker feiern das Leben

Als hätte man sie in die Freiheit entlassen, schwirrten Schlossgeister in jeder Form und Größe aus. „Nehmt euch in Acht, die Geister vom Schloss Walbeck sind erwacht“, verbreiteten sie im weißen, bodenlangen Gewand gute Laune. Am Rande des Getümmels bohrte ein Walbecker im Trikot in sportlichen Wunden. „Schalke – jetzt muss was geschehen“ bot er schon ganz in blau-weiß seine Dienste als B-Trainer mit der Kompetenz, Schwerpunkt „Fußball spielen“ an.