Viel los am Nelkensamstag Karnevalszug in Veert mit Daniela I.

Wenn in Veert auf dem Hovenweg ein riesiger Elefant auf einem Gartenhäuschen steht, dann scheint dort wohl jemand ganz besonderes zu wohnen. Prinzessin Daniela I. ist die Veerter Prinzessin und stellt in der Nachbarschaft Hovenweg an den närrischen Tagen einiges auf den Kopf. Alle stehen draußen und wollen ihrer Prinzessin zu winken, wenn der närrische Lindwurm durch ihre Straße rollt. Rund 19 teilnehmende Vereine oder Gruppen haben sich in dieser Session zusammen getan um die Prinzessin gebührend zu feiern. Auf dem ersten Wagen war neben dem Bürgermeister Sven Kaiser auch die „Prominenz des VVK“ (Verein zur Förderung des Veerter Karnevals) anwesend und ließ es ordentlich Popcorn und Bonbons regnen. Gefolgt von der Garde VFR Blau-Gold aus Kevelaer und Bob, dem Baumeister, was besonders die Kinder freute. Denn dort konnte man Kuschel, Buddel und Bauer Gurke an dem Karnevalswagen entdecken. Auf dem Wagen waren fleißige Bauarbeiter der KJK Karnevals Jugend Kevelaer zu sehen, die in bester Stimmung und mit Händen voller Süßigkeiten Augen zum Leuchten brachten. Bei „Shaun, das Schaf“, dem Mottowagen der KLJB Geldern, gab es Blumen statt Zuckerware. Besonders viel Freude versprühte auch die „Woppie Gruppe und Freundeskreis“. Sie sahen zum Anbeißen aus in ihren M&Ms Kostümen. Wie aus einem Computerspiel entsprungen zeigte sich der Wagen der Antonius Schützenbruderschaft aus Hartefeld. Mario und Luigi warfen hier nicht mit Pilzen, sondern mit allem was Kindern und auch Erwachsenen schmeckt. Bei den Alt Herren des SV Veert wussten man nicht so recht ob das Kostüm ein Musketier sein sollte, oder doch eher ein Muskelkater. Die Herren jedenfalls wirkten alle noch sehr fit und rüstig. Die VKK Tanzgarden: New Generation, Gardensterne, Tanzengel und Minigarde machten ebenfalls eine sehr gute Figur und bekamen höchstens einen Tennisarm vom Kamellewerfen. Worin die TSG Herzdamen der Prinzessin Nadine I. im übrigen in nichts nachstanden. Zu guter Letzt kam Prinzessin Daniela I. auf ihre Kutsche, die nicht von Elefanten, sondern „Pferden“ gezogen wurde. Da wo das Pferd wiehert: ein dreifaches Helau. Auch lange nachdem der Lindwurm schon durch den Hovenweg gezogen war, standen noch viele auf den Straßen und feierten ihre Prinzessin und die tollen Nachbarschaften bei der sich alle Generationen begegnen.