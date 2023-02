Kamelleregen und Karnevalszug Geglückter Neustart in Geldern

Als der Karnevalszug am Markt in Geldern endet, zeigt sich: Geldern kann Karneval. Und die Menschen in der Landlebenstadt wollen Karneval. Vor der Bühne ist kaum mehr ein Durchkommen, dicht an dicht stehen die Jecken. Und auf der Bühne steht Stefan Terlinden, Vorsitzender des Vereins „Karneval für Geldern“ (KFG). „Ich freu mich wirklich, dass so viele Menschen gekommen sind“, sagt der sichtlich begeisterte Vorsitzende. Kurz danach werfen er und seine Vereinsmitglieder viele Kamelle in die Menge.