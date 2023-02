Sonntag in der Innenstadt Neustart für den Straßenkarneval in Geldern

Die Fußgruppen mit Bollerwagen und die Musiker machen sich um 14.11 Uhr von der Gelderstraße aus auf den Weg. Der „Zug durch die Gemeinde“ führt dann an der Heilig-Geist-Kirche vorbei in die Glockengasse und hoch auf die Issumer Straße mit Wendung zurück in die Hülser-Kloster-Straße, auf den Parkplatz an der Deutschen Bank und über die Hartstraße auf den Marktplatz. Während des Umzugs wird auf das Kamelle-Werfen verzichtet. Süßigkeiten werden nur von Hand zu Hand an die Zuschauer gereicht. Auf der Strecke sieht das Konzept an mehreren Aktionspunkten Überraschungen vor. Der Markt soll laut Planung um 15.11 Uhr, also nach rund einer Stunde erreicht sein.