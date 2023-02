Karneval in Geldern 2023 Kölsche Tön und gute Laune bei Manten

Bereits zum zehnten Mal kamen die vier Kölner Vollblutmusiker der Einladung des „Kunstverein Gelderland“ an den Niederrhein nach. Natürlich hatten sie Musik der Black Fööss, der Höhner und der Paveier, aber auch die Hits von Kasalla, Brings oder Cat Ballou im Gepäck. Ratzfatz war die Veranstaltung ausverkauft und rund 140 ausgelassen feiernde Partygäste verwandelten die rustikale Gaststätte in ein rot-weißes Farbenmeer. „Das hier ist die kölscheste Kneipe außerhalb von Köln und deshalb fühlt es sich für uns an wie ein Heimspiel“, schwärmte Gitarrist Ernst Kuhn, griff wieder in die Saiten und ließ am Himmel die Stääne danze.