Appell des Arbeitskreises Suchtvorbeugung im Kreis Kleve Jugendschutz gilt auch an Karneval

Oft werden der Alkoholkonsum und der Jugendschutz in der fünften Jahreszeit etwas lockerer gesehen. „Der Konsum von Alkohol ist erst ab 16 Jahren erlaubt, hochprozentige (Misch-)Getränke dürfen nur an Erwachsene ausgeschenkt werden“, erinnert der Arbeitskreis Suchtvorbeugung im Kreis Kleve. Junge Menschen hätten an Karneval leichten Zugang zu Alkohol und machten gerne davon Gebrauch. So kann es im Straßenkarneval und auch bei privaten Feiern schlimmstenfalls zu schweren Alkoholvergiftungen mit lebensbedrohlichen Folgen kommen – insbesondere Kinder und Jugendliche sind gefährdet. Auch junge Erwachsene sollten nicht zu viel trinken oder es gar zur Bewusstlosigkeit kommen lassen. Das sei gesundheitsschädlich und berge weitere Gefahren, etwa auf dem Weg nach Hause, so der Arbeitskreis.