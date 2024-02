Dreigestirn zum 50-jährigen Bestehen der Bruckhasen So war Aldekerks bunter Karnevalszug

Alles überstrahlte der Prunkwagen des Dreigestirns. Prinz Tobias, Bauer Kalla und Jungfrau Tim winkten den Narren, die am Straßenrand auf den verdienten Bonbonregen warteten. 50 Jahre gibt es die „Bruckhasen“, deswegen stellten sie in diesem Jahr das Dreigestirn. Aldekerk selbst feiert in diesem Jahr 40 Jahre Straßenkarneval.