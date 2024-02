Narren feiern am Nelkensamstag Frühlingshafter Karnevalszug in Veert

Das wurde gelüftet, als sich die Gruppen und Wagen am Samstagmittag auf der Gerhart-Hauptmann-Straße in Veert zur Aufstellung trafen: Es waren die Mitarbeiter des Straelener Hofs, die offenbar Veerts Prinz Sascha I. überraschten, der dort Küchenchef ist. „Der Prinz macht heut den Herd nich an, heut‘ is Karneval dran“, lautete ihr Motto, das vorne am Traktor zu lesen war, der den großen Wagen mit den Kollegen des Prinzen zog.