Umzüge in der Region Muss wirklich jeder Ballermann-Song an Karneval gespielt werden?

Darüber hinaus passen auch viele Stimmungslieder, die am Ballermann oder in der Skihütte gespielt werden, bestens in den fröhlichen Straßenkarneval. Denn Karneval darf und muss auch schrill, laut und ein wenig bescheuert sein, um Spaß zu machen. Lediglich die zehn Prozent der Lieder mit den härtesten Beats oder aus der untersten mallorquinischen Niveau-Schublade muss man vielleicht mitten am Nachmittag beim Karnevalszug noch nicht unbedingt spielen. Dafür bleibt zu späterer Stunde im Zelt oder in der Kneipe ja noch reichlich Zeit.