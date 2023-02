Umzug am Veilchendienstag Issumer Karnevalszug hat Schwein gehabt

Die Nachricht machte auch noch am Nachmittag die Runde. In Sevelen wurde in der Nacht zu Veilchendienstag wieder ein Geldautomat gesprengt. Erst im Dezember hatte es bei der Volksbank geknallt, diesmal hatten die Täter die Sparkasse im Visier. Auswirkungen auf den ein paar Kilometer weit entfernten Rüseldensdagszug in Issums Dorfkern hatte der Vorfall allerdings nicht. Pünktlich um 14.11 Uhr setzte sich die Lokomotive vorneweg in Bewegung. „Ich bin schon ein bisschen nervös“, gab Detlev Steuer vom Rüseldensdagskomitee des Heimat- und Verkehrsvereins vorab zu Protokoll.