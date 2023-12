Von sieben auf fünf Ratsmitglieder geschrumpft Karl Vogel für Issums Grüne als Ratsmitglied vereidigt

Karl Vogel von den Issumer Grünen äußert sich so zu seiner neuen Aufgabe: „Ich übernehme das Mandat gerne und bin gespannt was mich erwartet.“ Die Klausursitzung der Issumer Grünen für 2024 steht noch an, sagt Frank Schulmeyer, der gemeinsam mit Andrea Preuß den Fraktionsvorsitz hat. Sicher sei, dass der Schwerpunkt inhaltlich auf dem Thema Klimaschutz liegen wird. Wie auch schon in diesem Jahr, so wird es auch im kommenden Jahr wieder Stammtische mit den Bürgern geben und auch Informationsveranstaltungen sind geplant.