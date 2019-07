Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern : Das große „Tschö“ für Karl Kirchhart

Vor seinem Abschied überreichte der scheidende Schulleiter als letzte Amtshandlung seiner Frau Gabriele die Entlassungsurkunde. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Nach 36 Jahren am Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern, 16 davon als Schulleiter, geht der Ur-Aachener und Jetzt-Veerter in Ruhestand. Ein Rückblick auf schöne Jahre im Schuldienst. Auch seine Frau Gabriele wurde verabschiedet.

Spektakulärer hätte sein erster Tag in Geldern nicht sein können. Mit quietschenden Reifen hielt ein Auto neben Karl Kirchhart, heraus sprangen Männer mit Pistolen und verhafteten auf dem Gelderner Markt jemanden. „Wie ich der Presse später entnahm, einen Drogendealer.“ Das war vor 36 Jahren. Da zog es den Aachener nach Geldern.

Das Ganze war so ungewöhnlich, dass der erste Tag in Geldern für den Schulleiter des Friedrich-Spee-Gymnasiums unvergesslich bleibt. Vielleicht gesellt sich dazu ein weiterer Tag. Emotional wird der auf jeden Fall: der Abschied von Kirchhart als Schulleiter des Friedrich-Spee-Gymnasiums. 36 Jahre war er an der Gelderner Schule, 16 davon als Schulleiter. Er löste 2003 Hans-Georg Schmitz ab.

Info Namensgeber und Prinzipien des FSG Geldern Namensgeber Friedrich Spee von Langenfeld (25. Februar 1591 - 7. August 1635) war ein Barockdichter und engagierter Kämpfer gegen die Hexenverbrennung. Prinzipien „Bis heute fühlen wir uns seinen Prinzipien der Toleranz und der menschlichen Würde verbunden“, heißt es auf der Homepage der Schule.

Kirchhart wollte nie woanders hin, zog von Aachen nach Veert und blieb. „Das Klima, das offene Miteinander von Schülern, Lehrern und Eltern“, lobt er die Vorzüge „seiner Schule“. Die Idee, die von der Politik in den Raum geworfen wurde, dass es in Geldern irgendwann nur noch ein Gymnasium statt zwei geben könne, hält Kirchhart „für Unsinn“. Man müsse über die Größe der Schule nachdenken, die dann entstehen würde. „Dr. Diehr, Schulleiter des Lise-Meitner-Gymnasiums, und ich kennen alle Schüler vom Sehen, die meisten mit Namen. Es gibt keine Anonymität.“ Die Nachbarschaftssituation „tut beiden Schulen gut“. Es gebe einen vernünftigen Wettbewerb auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kooperationen, die den Schülern zugute kommen. Kritisch sieht er G 8. Man habe damals einen vernünftigen Weg gefunden, die Kompetenzen zu vermitteln. Aber: „Erlernen ist das eine, nötige Reife das andere“, sagt der Schulleiter. Es sei deutlich spürbar, dass den Schülern ein Jahr gefehlt habe. Durch den Nachmittagsunterricht hatten die Kinder außerdem plötzlich keine Zeit mehr für Vereine und AGs. Zum Beispiel für die AG, in der Bumerangs nach der Schule gebaut wurden. Ging es dabei um physikalische Formeln? „Just for fun“, sagt der Schulleiter lachend. Dieses Miteinander sei immer etwas gewesen, was die Schulgemeinschaft gestärkt habe.

Bis zum Schluss war Kirchhart nicht nur Schulleiter, sondern auch Lehrer. Seine Fächer: Mathematik, Physik, Informatik. Außerdem hat er die Schülerfirma FSG IT begleitet.

Mitspracherecht von Eltern und Schülern wurde bei ihm groß geschrieben. So zuletzt als es um die Bänke für den Schulhof ging. Die durften die Schüler aussuchen. Ist das nicht zeitaufwendiger, als selber irgendwas zu bestellen? „Es ist Mehrarbeit, die sich lohnt. Ansonsten hast du nicht die gute Stimmung an der Schule“, sagt Kirchhart. „Wenn man die Arbeit scheut, darf man nicht Schulleiter werden“, lautet seine Antwort. Wenn man ihm zuhört, muss es jede Menge Freude gemacht haben. Der Nachfolger steht in den Startlöchern. Heute ist der letzte Unterrichtstag für Kirchhart. Dann erfolgt die Übergabe an Rudolf Germes, den bisherigen Oberstufenkoordinator an der Schule.