Feierstunde in Geldern : Karl-Heinz Lorenz: Rückzug aus der Politik

Geldern Nach fast 30 Jahren kommunalpolitischer Arbeit macht der Mann vom Vorstädter Weg Schluss. Lange nahm er die Gelderner Interessen im Aufsichtsrat der Stadtwerke Geldern wahr.

Mit Karl-Heinz Lorenz, der nun auch den Vorsitz des Aufsichtsrates der Stadtwerke Geldern aufgab, geht ein Vollblutpolitiker, der lange die CDU-Fraktion im Gelderner Stadtrat führte, in den verdienten (Un-)Ruhestand. Er gehörte von Oktober 2004 bis September 2017 nicht nur dem Rat an, sondern setzte sich in diesem Zeitraum auch noch als Mitglied in den Ausschüssen für die Entwicklung des Niers­parks sowie für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing ein und wirkte mit im Haupt-, Sozial- und Finanzausschuss, im Bau- und Planungsausschuss sowie im Sport-, Wahl- und Wahlprüfungsausschuss. Sehr am Herzen lag dem Mann vom Vorstädter Weg, der sich vor keiner politischen Auseinandersetzung scheute, die Arbeit für die Entwicklung am Gelderner Bahnhof und im Niers­park. Bürgermeister Sven Kaiser: „An der Entstehung dieses Stadtteils aus einer ehemaligen Bahn- und Industriefläche hat Karl-Heinz Lorenz großen Anteil. Der Nierspark ist ganz sicher eine wichtige Etappe in seinem politischen Leben.“