Vorbereitungen laufen bereits „Kalle“ Terhoeven ist Sevelens Festkettenträger zur Kirmes

„Wer hat es verdient? Wer repräsentiert den Verein gut?“ lauteten die Fragen, die man sich gestellt hat, sagt die 2. Vorsitzende, Sandra Seifried. „Da ist uns ein besonderer Name eingefallen: Kalle.“ Gemeinsam mit seiner Frau Birgit steht er im Mittelpunkt, wenn das ganze Dorf fünf Tage lang Kirmes feiert. „Allein im Umzug laufen 1000 Teilnehmer aus den verschiedenen Vereinen mit“, sagt Terhoeven. Das sei die große Stärke und Besonderheit bei den Kirmesfeierlichkeiten in Sevelen, so Karl Leurs, einer der Adjutanten des Festkettenträgers. Hauptakteur sei die Vereinsgemeinschaft mit Schwerpunkt auf einem Verein, der in jedem Jahr wechselt. Aber so werden alle im Dorf mitgenommen. Neben Leurs mit seiner Frau Ruth wird auch Sebastian Eumes als Adjutant an der Seite des Festkettenträgers stehen. „Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Alle drei Männer kommen zusammen auf 133 Jahre im Verein“, verrät Sandra Seifried. Offiziell wurden sie auch schon der Vereinsgemeinschaft vorgestellt.