Karl Döring übernimmt Kirchendienst Gelderner Caritas-Vorstand wird Diakon

Döring ist Vorstand des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer, daran wird auch die Weihe zum Diakon nichts ändern. Gemeinsam mit seiner Frau lebt er in Lüllingen, sein Einsatzort wird die Pfarrei St. Peter und Paul in Straelen sein. Als Diakon darf er das Taufsakrament spenden, in den Gottesdiensten predigen, in der Eucharistiefeier assistieren sowie Trauungen und Beerdigungen leiten. „Ich werde allerdings nicht in erster Linie für den Dienst am Altar Diakon“, betont Döring. „Mein Schwerpunkt wird die soziale Arbeit sein mit einem besonderen Augenmerk auf die Bedürfnisse alter Menschen, da geht es etwa um Einsamkeit aber auch Pflegebedürftigkeit“.