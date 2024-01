Patronatsfest der St.-Antonius-Bruderschaft Rahm Karl Blum für 75 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Die Patronatstage der Rahmer Antoniusschützen starteten mit der Rahmer Schützenparty „Antonius feiert, du willst es doch auch!“ in der Scheune bei Dams am Hörnenturm, zu der die befreundeten Bruderschaften und musiktreibenden Vereine eingeladen waren. Selten war eine Auftaktveranstaltung der Rahmer Kirmes so stark besucht und selten musste der Service gegen so einen großen Durst ankämpfen. Am darauffolgenden Freitag wurde die Messe für die Rahmer Gebetsgemeinschaft „Maria, Königin des Friedens“ gehalten, bei der Andreas Kamps sein Amt als 504. Kirchmeister antrat und damit Ulrich Etzold ablöste. Das Königspaar Georg Neubert und Sabine Wienes bedachte, zusammen mit dem Ministerpaar Peter und Martina an de Meulen, die insgesamt anwesenden 15 Kinder nach der Messe mit leckeren Brezeln.