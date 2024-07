Straßenfest in Geldern Karibik-Flair vor der Haustür

Wem die Reise in die Karibik zu weit ist, braucht auf das Urlaubsfeeling nicht zu verzichten. Das Leben genießen, Cocktails schlürfen und die Füße in den Sand stecken geht auch bei „Geldern Karibisch“. Am Wochenende verwandelt sich der Marktplatz wieder in eine Urlaubsoase mit Limbowettbewerb und Kokosnuss-Boccia.