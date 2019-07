Kardiologie im Kreis Kleve : Ärztewechsel im MVZ Cleverland in Geldern

Geldern Zwei Neuzugänge gibt es in der Praxisgemeinschaft des MVZ Cleverland im Gelderner Barbaragebiet.

(RP) Ärztewechsel in der kardiologischen Schwerpunktpraxis des MVZ Cleverland in Geldern: Mit dem Internisten Philipp Hachmann und dem Kardiologen Aliasghar Eskandari haben zwei erfahrene Mediziner die fachübergreifende Praxisgemeinschaft des MVZ Cleverland im Gelderner Barbaragebiet übernommen.

Philipp Hachmann, 46 Jahre alt, ist Facharzt für Innere Medizin und war zuletzt in den BG Kliniken in Halle an der Saale tätig. Der 53-jährige Aliasghar Eskandari, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, war zuletzt in einer kardiologischen Praxis im Ruhrgebiet beschäftigt. „Im Mittelpunkt stehen für uns immer die Patienten mit ihren Wünschen und Bedürfnissen“, betonen die beiden Ärzte. „Neben einer präzisen Diagnostik ist uns deshalb die Beratung der Patienten besonders wichtig.“