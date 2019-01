Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern: Kaputte Heizung legt Unterricht lahm

Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern

Techniker arbeiten an dem Heizungsschaden am Lise Meitner Gymnasium. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Vier Klassen hatten einen Tag länger Ferien: Wegen eines Lecks an der Heizungsanlage mussten die Schüler zu Hause bleiben.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Am Lise-Meitner-Gymnasium mussten die Schüler der drei sechsten Klassen und der 7a am Montag zu Hause bleiben. Der Grund: Die Heizung in einem Trakt ist ausgefallen. Bei fünf Grad Außentemperatur konnte der Teil des Gebäudes nicht beheizt werden.