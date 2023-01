Karneval in Straelen Beste Stimmung in der Bofrost-Halle

Nach diesem emotionalen Moment legte die Prunksitzung an Tempo zu und „Andi Adilette“ (Andreas Gey) hatte sein Debüt in der Bütt. Er bot sich direkt als neuer Trainer der Regionalligakicker des SV Straelen an – die zwei Wochen Zeit wären in seinem Terminkalender noch frei. Nach dem rasanten Tanz der Ehrengarde der GKG „Narrenschiff“ nahmen „Willma Bier“ und „Anna Theke“ (Jessica Verbeek und Chadia Hamade) in ihrem Zwiegespräch die Straelener „Wallfahrt“ und weitere lokale Themen auf die närrische Schippe. Für ein eher unfreiwilliges Highlight sorgte Präsident Hanjo Erkens, der durch Probleme bei der Beleuchtung die Namen nahezu aller Ehrengäste bunt mischte und damit die Besucher bestens amüsierte. Als Profis in der Bütt präsentierten sich hingegen „Labbes on Dierkes“, die einen kurzweiligen Auftritt zeigten und anschließend in einem Facebook-Post das aufmerksame Straelener Publikum lobten.