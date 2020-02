Lokalpolitik und dörfliche Rivalitäten im Programm : Dorfgeschehen im Fokus bei Hartefelder Kappensitzung

Hartefeld Die Kappensitzung des Spielmannszuges Blau-Weiß Hartefeld nahm gekonnt das Dorfgeschehen aufs karnevalistische Korn. Die Jecken feierten ausgelassen im Saal der Dorfschmiede.

Tanzeinlage Prinz Bodo I. ist nicht nur ein schmucker Prinz, wie die „UkeBox“ live und in Farbe mit Sascha Kisters an seiner Ukulele feststellte. Einziges Manko: die Kleiderordnung. Die vernachlässigt der Prinz gerne – und erscheint statt in beinbetonender weißer Strumpfhose und kurzer Prinzenhose in einfachen weißen Jeans. So direkt angesprochen verschwand seine Tollität hinter der Bühne und erschien wie gefordert in Strumpfhose – ganz zur Freude des Publikums. Aber Prinz Bodo hatte noch mehr drauf. Er und seine Prinzengarde enterten die Bühne und liefen dann im sportlichen Outfit als durchtrainierte athletische „Bodo-Boys“ zur Höchstform auf. Sie steppten auf dem Trampolin und zeigten einmal mehr, Prinz und Prinzengarde sind in körperlicher Bestform. Zugabe und Abmarsch. Gelungen ebenfalls der Auftritt der Veerter Prinzessin Elke mit ihrer Blumengarde.