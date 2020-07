Schützenbruderschaft Kapellen : Chronik als „Blick nach vorn“

Kapellen Vor 25 Jahren feierten die Kapellener Schützen ihr 350-jähriges Bestehen. Jetzt erscheint die Fortsetzung der damaligen Chronik. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan.

1995 feierte die St.-Georgi-Bruderschaft in großem Stil ihr 350-jähriges Bestehen. Damals erschien auch eine sehr ausführliche Chronik. Vor mittlerweile 14 Jahren fusionierten die Jungschützen mit der anderen örtlichen Bruderschaft zur Vereinigten St.-Georgi- und Liebfrauen-Bruderschaft Kapellen 2006. Unter dem Titel „Aus dem Rückspiegel: Blick nach vorn“ erscheint jetzt 25 Jahre nach der großen Feier die Fortschreibung der damaligen Chronik. Sie zeichnet die Spuren der Bruderschaft im Ortsleben nach und stellt auch heraus, dass die nunmehr Vereinigte Bruderschaft durch ihr breites Engagement für das Fleuthdorf wichtig und unverzichtbar ist. Eigentlich hätte die Festschrift bereits Mitte Juni zum Kapellener Kirmes-Wochenende in den Verkauf kommen sollen. Doch die Pandemie lässt eine Kirmesfeier in gewohnter Form nicht zu. So kommt die Schrift erst am Ende der Sommerferien auf den Markt. Als Danke­schön für die großzügige Unterstützung der Publikation überreichten jetzt Brudermeister Hartmut Brauer und Georg Dahlhaus, Verfasser der Chronik, dem Kapellener Geschäftsstellenleiter der Volksbank an der Niers, Christoph Leenings, einen Vorabdruck der Chronik.