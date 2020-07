Trecker-Rundfahrt durch Kapellen : Trecker-Rundfahrt und „Wiesengaudi“

Kapellen 31 Treckerfahrer aus Kapellen trafen sich mit ihren Oldtimern zur Rundfahrt durchs Dorf. Anschließend gab's eine "Wiesengaudi" – selbstverständlich mit Abstand. Die Teilnehmer sammelten Spenden für die Freiwillige Feuerwehr.

(RP) Leidenschaftliche Treckerfahrer lassen sich die gute Laune so schnell nicht vermiesen. Und so verabredeten sich die Kapellener Schlepperfreunde jetzt auch in Corona-Zeiten zur traditionellen Rundfahrt – selbstverständlich wurden dabei sämtliche Vorsichtsmaßnahmen beachtet. Insgesamt waren 31 stolze Besitzer von Oldtimern mit von der Partie. Die Tour endete ohne Zwischenstopp bei Gerd Peters, der zur „Wiesengaudi“ mit dem nötigen Abstand eingeladen hatte. Bis in den späten Abend machten Anek­doten die Runde. Und ganz nebenbei sammelten die Treckerfahrer auch noch Spenden für die Freiwillige Feuerwehr im Ort.