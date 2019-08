Zugemauerte Gartenstraße : Ein Weg, der Kapellen teilt

Leni van de Kamp und Ralf Rosendahl auf dem Fußweg „Gartenstraße“ hinter ihren Gärten. Mit dem Rollstuhl ist das Durchkommen dort kaum möglich. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kapellen Seit Monaten streiten sich Anwohner und Stadt um einen zugemauerten Fußweg. Das Gerichtsurteil können viele nicht verstehen. Eine Lösung des Konfliktes ist in weite Ferne gerückt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Verena Kensbock Von Verena Kensbock Autorendetails aufklappen Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein. zum Autorenprofil

Die Tomaten in Leni van de Kamps Garten sind noch grün, die Erde feucht, das Unkraut herausgerupft. Sie steht neben dem Beet und schaut auf die Rosen, die am Sichtschutz zum Nachbargarten in die Höhe ranken. Der Garten der 95-Jährigen endet jäh vor einer Mauer. Anwohner haben ihre Garten-Anlage über den Fußweg, die Gartenstraße, gesetzt. Übrig geblieben ist nur ein schmaler Pfad entlang einer Betonwand mit dunklem Sichtschutz. Es ist eine Mauer, die Kapellen entzweit.

Wenn Nachbarn sich streiten, ufern diese Konflikte manchmal merkwürdig aus, von außen betrachtet wirkt das mitunter absurd. Wenn sich aber etwas Vergleichbares vor der eigenen Haustür abspielt, wird es plötzlich ganz greifbar. Da ist die 95-jährige Leni van de Kamp, die ihr Gartentor nicht mehr öffnen kann und ihre Mülltonnen durchs Wohnzimmer vor die Haustür bugsieren muss. Da ist Ralf Rosendahl, der im Rollstuhl sitzt und nicht mehr alleine aus dem Haus kommt. Da ist die Stadt Geldern, die einen Rechtsstreit mit den Eigentümern des Grundstücks führt. Und da sind, auf der anderen Seite, Vera Rothkopf und Michael Jansen, die ein Grundstück gekauft haben und das nun auch in voller Größe nutzen wollen.

Info Ist der Weg öffentlich oder privat? Justiz Dem Gericht zufolge handelt es sich um einen „Interessentenweg“, also um einen nicht-öffentlichen Weg, der nur für einen bestimmten Personenkreis gedacht war. Aus alten Karten lasse sich ein öffentlicher Straßenverlauf nicht belegen. Verwaltung Nach wie vor vertritt die Stadt Geldern die Auffassung, dass es sich bei der Gartenstraße aufgrund „unvordenklicher Verjährung“ um einen öffentlichen Weg handelt. Das heißt, man könne davon ausgehen, dass der Weg früher einmal als öffentlich gewidmet wurde, es dafür aber keine Belege gibt.

Jede Partei hat ihren Standpunkt, doch miteinander gesprochen wurde offenbar kaum. Schon Anfang 2016 haben Rothkopf und Jansen den Kaufvertrag für das Grundstück unterschrieben, zuvor war dort eine Grünfläche, berichtet van de Kamp. Im Oktober starteten die Bauarbeiten, im Dezember wurde der Fußweg, auch „Päddchen“ genannt, erstmals mit einem Bauzaun versperrt. Danach gehen die Schilderungen der Ereignisse auseinander.

Für Anwohner Ralf Rosendahl, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, war mit dem Zaun auch sein Weg aus dem Haus abgeschnitten. Durch die Haustür mit einer 20 Zentimeter hohen Stufe kann er das Gebäude ohne Hilfe nicht verlassen. Darum hat er immer den Weg durch den Garten und über das Päddchen genommen. Auf die Gartenstraße kommt er – im Gegensatz zu Leni van de Kamp – zwar noch, der Fußweg ist aber augenscheinlich so zugebaut, dass er sich beim Anschieben der Reifen die Hände an den Wänden aufschürft. Und spätestens die Ecke am angrenzenden Garten ist so eng, dass er den Rollstuhl dort nicht vorbei manövrieren kann. Er ist auf dem Grundstück eingeschlossen, Essen muss er sich liefern lassen. Das Gericht hat später dennoch aufgrund einer Begehung entschieden, dass Ralf Rosendahl den Fußweg durchaus noch nutzen könne, auch mit Rollstuhl. Bei dieser Begehung, sagt Rosendahl, sei er nicht dabei gewesen.

Die Bauleute hingegen scheuen die Haftungsfragen, sie wollen nicht das Verantwortung tragen, wenn auf dem zu ihrem Grundstück gehörigen Weg mal ein Unfall passieren sollte. Mehrfach habe man der Stadt und den Nachbarn darum den Weg zum Verkauf angeboten, so Rothkopf und Jansen. Die Angebote seien abgeschmettert worden oder es habe sich niemand zurückgemeldet. Ralf Rosendahl beteuert, er wäre bereit gewesen, den Weg für knapp 4000 Euro zu kaufen. Da hätten die Bauleute ihr Angebot schon zurückgezogen, berichtet er.

Rothkopf und Jansen kritisieren vor allem die Stadt Geldern, sich nicht auf ein Kaufangebot eingelassen zu haben, man habe einen fairen Vorschlag gemacht. Im Rathaus hingegen ist man überzeugt, dass der Weg ohnehin der Öffentlichkeit gehört. Wer sich völlig übergangen fühlt, sind die Anwohner Leni van de Kamp und Ralf Rosendahl. Sie fürchten, dass nun auch andere Nachbarn nachziehen und weitere Teile des Weges verschließen. Jeden Samstag um 11 Uhr kommen sie an dem Päddchen zusammen. Auf eine Reaktion warten sie vergeblich, sagt die 95-Jährige.