Umleitung Richtung Sonsbeck: Straße ist dicht Ortsdurchfahrt Kapellen bleibt noch eine Woche gesperrt

Wer aus Richtung Geldern auf der Straße Am Mühlenwasser nach Kapellen fährt, kann nur nach links abbiegen und muss dann über Achterhoek nach Sonsbeck fahren. Eigentlich sollten die Bauarbeiten an der Lange Straße schon vor einer Woche beendet sein. Doch noch immer ist die Strecke dicht. „Diese Maßnahme musste leider aus bautechnischen Gründen um eine Woche verlängert werden“, so eine Sprecherin der zuständigen Behörde StraßenNRW. Wenn es nach der Straßenbehörde gegangen wäre, hätte die Straße jetzt am Freitag freigegeben werden können. Doch die Durchfahrt bleibt weiter gesperrt. „Die Sperrung wird in der nächsten Woche noch aufrecht erhalten, weil die Bürgerinitiative hier Abbrucharbeiten für den Neubau des Bürgersaals am Drei Kronen Hof vornimmt. Diese Maßnahme hat dann aber nichts mehr mit den Arbeiten von Straßen.NRW zu tun“, so die Sprecherin.