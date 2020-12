Mensch & Stadt Serie: Gelderns Ortsbürgermeister im Porträt : „Die Gemeinschaft gibt mir Rückhalt“

Nah am Wasser gebaut: Auf Initiative der Ortsbürgermeisterin Andrea Dahmen heißt „ihr“ Stadtteil nun seit Anfang des Jahres Kapellen an der Fleuth. Foto: Stadt Geldern

Serie Kapellen Andrea Dahmen ist Mitglied der CDU, aber keine klassische Politikerin. Als Ortsbürgermeisterin von Kapellen an der Fleuth möchte sie das Dorf voranbringen und nutzt dafür ihren kurzen Draht zum Gelderner Bürgermeister.

Wenn man Andrea Dahmen fragt, was es in Kapellen zu sehen gibt, muss sie lange überlegen. Sicher, die Fleuth sei wunderschön. „Das sieht hier aus wie im Urlaub“, sagt die 51-Jährige. Einmal am Tag geht sie mit ihrem Hund Mia, einer Mischung aus Tibet-Terrier und Zwergpudel, an der „Flöt“ spazieren. Die große Runde führt fast einmal um das ganze Dorf, vorbei an den Torfkuhlen, am Rasenplatz der Arminia und an der Pfarrkirche St. Georg. „Das beruhigt und entschleunigt ungemein“, sagt Dahmen. „Aber wenn Sie Kapellen wirklich kennenlernen wollen“, sie macht eine kurze Pause, „müssen Sie die Menschen erleben. Die Gemeinschaft macht den Ortsteil so besonders.“

Seit ungefähr 2012 ist Andrea Dahmen Ortsbürgermeisterin in Kapellen, so genau wisse sie das nicht mehr. Eines Tages habe man sie gefragt, ob sie den Posten übernehmen wolle. Das war während der Amtszeit von Bürgermeister Ulrich Janssen. Es hieß, dass Wilma Bollen, ihre Vorgängerin, nicht weitermachen könne oder wolle. „Ich war so überrascht, ich dachte im ersten Moment, die meinen meinen Mann.“

Info Andrea Dahmen im Steckbrief Name Andrea Dahmen

Ortsbürgermeister Kapellen an der Fleuth

Alter 51

Beruf Industriekauffrau und arbeitet für unsere Edeka-Märkte und bei Viehhandel Gejo Boerkamp im Büro.

Hobbys Ausgedehnte Spaziergänge mit Familienhund Mia, Kochen und Genießen, sich mit Freunden treffen und Tanzen. Vereine, denen ich angehöre Kapellen an der Fleuth, Kegelclub und Bowlingclub

Mein Lieblingsort/-platz Das ist der Weg neben der Fleuth, der ist richtig schön zum Spazieren, und er ist ein Teil meiner Runde um ganz Kapellen herum.

Dahmen ist Christdemokratin, aber keine Politikerin. „Mich interessiert der Ort. Und dafür muss ich Leute zusammenführen.“ Diplomatisch sei sie und von Natur aus eher vorsichtig. „Wenn ich ehrlich bin, hatte ich keine Ahnung, worauf ich mich einlasse.“ Anfangs gratuliert sie Geburtstagskindern, die 80, 85 oder 90 Jahre alt werden und vertritt den Bürgermeister, wenn der zu einer Veranstaltung in Kapellen nicht persönlich erscheinen kann.

Gebürtig stammt Dahmen aus Sonsbeck. Vor 27 Jahren ist sie mit ihrem Mann nach Geldern gezogen, wo sie in Kapellen ein Haus gebaut und eine Familie gegründet haben. Die beiden Söhne sind heute 24 und 21 Jahre alt. Die Gemeinschaft sei unbeschreiblich, sagt Dahmen. „Man bekommt von allen Rückhalt.“ So sei es auch gewesen, als sie für eine Verbesserung der Situation an der Durchgangsstraße, der Langen Straße, eingetreten sei. Dass es keine Umgehung geben würde, war klar, sagt Dahmen, „aber wir konnten immerhin erreichen, dass ein versetztes Parken etabliert wurde“. Vorher hätten alle Autos in Richtung Sonsbeck auf der rechten Seite gestanden. Es habe Schwierigkeiten gegeben, den Verkehr zu überblicken. „Seit wir dort Halteverbotsschilder aufgestellt haben, ist die Situation deutlich entspannter, und die Leute fahren auch nicht mehr so schnell.“

Hartnäckigkeit, Ausdauer – auch diese Eigenschaften treffen auf Dahmen zu. „Früher gab es Stimmen, die meinten, dass Kapellen gegenüber den anderen Ortsteilen benachteiligt werde“, erzählt die Ortsbürgermeisterin, aber das sei nicht mehr so. „Ich finde, wir arbeiten sehr gut mit der Stadt zusammen.“ Dahmen sagt: „Mit dem Sven.“ Sie war es auch, die mit Herbert Verfürth den Bürgerverein Kapellen an der Fleuth auf die Beine gestellt hat, der aus der dreijährigen Teilnahme am deutsch-niederländischen Euregio-Projekt „KRAKE/starke“ Dörfer in Kooperation mit der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) hervorgegangen ist und sich den Themen Identität und Nahversorgung, Natur, Mobilität, Verkehr, Wirtschaft, Wohnen und Soziales widmet. Der Verein zählt an die 200 Mitglieder. Wäre Corona nicht gewesen, hätten wir bestimmt noch mehr, ist Dahmen überzeugt.

Ein Erfolg, den der Verein bereits für sich verbuchen konnte, sei die Umbenennung der Ortschaft Anfang des Jahres in Kapellen an der Fleuth gewesen – einerseits, um auf die einzigartige Lage des Dorfes hinzuweisen, andererseits, um endlich nicht mehr mit dem gleichnamigen Stadtteil in Moers verwechselt zu werden. Auch ein neues Logo wurde entwickelt. „Wir wollten etwas Neues, ohne das Alte abzuschaffen“, sagt Dahmen. Zu sehen sind drei blaue Flecken, die die Torfkuhlen symbolisieren sollen und an die sich der geschwungene Zusatz „an der Fleuth“ anschließt. Mit dem Logo wurden T-Shirts, Taschen und Festivalrucksäcke bedruckt. „Es macht mich stolz, wenn ich damit jemanden im Ort herumlaufen sehe“, sagt Dahmen.