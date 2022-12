Bauarbeiten im Naturschutzgebiet Neue Wasserflächen für Fleuthkuhlen

Im Naturschutzgebiet Fleuthkuhlen bei Kapellen gehen jetzt die Bauarbeiten weiter, durch die neue Torfkuhlen-Gewässer entstehen sollen. Nachdem Anfang des Jahres aufgewachsene Gehölze entfernt wurden, findet nun der Bodenaushub statt. Den Sommer über konnten sich die freigestellten Flächen erholen. In der vergangenen Woche begannen die Erdarbeiten an der Beerenbrouckstraße nahe der Brücke über die Issumer Fleuth und an der Straße Waltersheide, nahe des Bruckmannshofs.