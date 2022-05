Nach spannendem Dreikampf : Hartmut Brauer König in Kapellen

Kapellen Der 78. Schuss war entscheidend. Neue Kinderschützenkönigin ist Amilia Nebich. Als nächstes starten die Aufbauarbeiten für die Kirmes.

Nach drei Jahren Regentschaft (coronabedingt) konnte Andreas Beurskens sein Silber an Hartmut Brauer weitergeben. Bis dahin aber gab es im Dorf an der Fleuth ein spannendes Vogelschießen, das gut besucht war.

Als nächstes beginnen die Vorbereitungen für die Kirmes, die vom 17. bis 20. Juni auf dem Kapellener Markt gefeiert wird. Los geht es am Freitag mit einer 80er/90er-Jahre-Disco; am Samstag stehen Umzug und Königsgalaball auf dem Festkalender; am Sonntag gibt es traditionell einen Dämmerschoppen mit dem Musikverein; am Montag lockt wieder beste Unterhaltung zum Kirmeskaffee.