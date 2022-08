Erstes Septemberwochenende : Neuauflage des Kapellener Dorffestes

Treckertreff beim Dorffest in Kapellen. Foto: Hubert Dornbusch

Kapellen Am ersten Septemberwochenende lädt die Kapellener Vereinsgemeinschaft zu einem bunten Fest auf dem Markt. Höhepunkt ist am Sonntag der Treckertreff mit historischen Schätzchen.

Am ersten Septemberwochenende kommt es auf dem Kapellener Markt zu einer Neuauflage des beliebten Dorffestes. Los geht es am Samstag, 3. September, nach der Abendmesse, die um 18.30 Uhr beginnt. Die Mitgliedsverbände der Kapellener Vereinsgemeinschaft sind bestrebt, den Besuch des Dorffestes zu einem echten Erlebnis werden zu lassen. Für Essen und Trinken wird mit Köstlichkeiten vom Grill, Reibekuchen, Weinstand und Pavillon gesorgt sein. Die Musik übernimmt am Samstagabend das „Baden-Powell-Disco-Team“ aus Sonsbeck.

Am Sonntag spielt der Musikverein „Concordia“ zum Frühschoppen auf. Damit die Kleinen nicht zu kurz kommen, wird es eine Hüpfburg, Spielstände und natürlich einen Süßigkeitenstand geben. Die Kapellener Vereine sorgen wie schon am Samstag für Speis und Trank. Am Sonntag gibt es natürlich auch Kaffee und Kuchen, der in der Cafeteria vom Frauenkreis in den großen Pfadfinderzelten serviert wird. Zum Ende des Festes werden die Gewinner der wertvollen Tombolapreise ermittelt.

Höhepunkt ist am Sonntag sicherlich ab 11 Uhr ein Treckertreff rund um die Kirche und am Kapellener Markt. Die Besitzer der Oldtimertrecker sind stolz auf ihre historischen Schätzchen, mit denen sie nicht mehr aufs Feld, wohl aber gerne zu Treckertreffs wie in Kapellen fahren. Technikfans können nicht nur die historischen Zugmaschinen ausgestellt erleben. Motorengeknatter wird bei einem Korso im Ortskern zu hören sein. Kinder dürfen sich auf eine Rundfahrt (auf abgesperrten Straßen und im Schritttempo) auf einem Planwagen freuen.

Die „Chefs“ der Treckerfreunde Kapellen, Franz Dahmen und Dominik Wolters, haben ihre Beziehungen spielen lassen, um attraktive Oldtimer aller Marken – vom kleinen Holder bis zum großen Schlepper – zu einer Schau ins Fleuthdorf zu holen. Technikfreaks und Freunde historischer Landmaschinen werden ihre helle Freude an den Oldtimer-Schleppern haben, versprechen die Organisatoren.

(RP)