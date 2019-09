Vereinsgründung : Kapellener formieren sich neu

Kapellen Ein neuer Verein soll das Engagement im Dorf beleben und Werbung für den Ort an der Fleuth machen. Auf der Aufgabenliste stehen eine Internetseite, ein Mehrgenerationenhaus, Barrierefreiheit – und ein neuer Name für Kapellen.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Wer sich über Kapellen informiert, der findet einen Ort in Belgien, Stadtteile in Moers, in Grevenbroich und in Wuppertal. Wer noch etwas weiter liest, der erfährt, dass Kapellen im Jahr 1250 erstmals urkundlich erwähnt wurde und dass die Fleuth den Ort durchfließt. Dass es eine Grundschule und einen Zahnarzt, einen Bürgersaal und eine Vereinsgemeinschaft hat, aber nicht. „Wir wollen für Kapellen eine Marke bilden“, sagt Herbert Verfürth. „Darum arbeiten wir schon jetzt an einem Dorfportal, einer Internetseite, die wie ein Prospekt über Kapellen funktionieren soll.“ So sollen sich auch mögliche Neu-Kapellener, die sich für ein Haus oder eine Wohnung interessieren, über das Dorf informieren können.