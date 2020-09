Issum : Kanalreinigung in Issum, Sevelen und Oermten

Kanalreinigung in Issum, Sevelen und Oermten

Issum Die Arbeiten werden etwa vier Wochen dauern. Beginn ist Mittwoch. Die Verwaltung bittet für eventuell auftretende Behinderungen des Verkehrs und möglicherweise kurzfristige Geruchsbelästigungen um Verständnis.

Mit der diesjährigen Grundreinigung der Schmutzwasserkanäle in den Ortsteilen Issum und Sevelen sowie Oermten wird ab Mittwoch, 23. September begonnen, informiert die Gemeinde Issum.

Die Arbeiten solle nach etwa vier Wochen abgeschlossen sein. Die Reinigung führt in diesem Jahr die Firma Borgers aus Xanten-Vynen durch. Das Unternehmen hat bereits in der ersten Jahreshälfte die Regenwasserkanäle gereinigt. Auf besonderen Teilstrecken unterstützt der Bauhof der Gemeinde die Arbeiten.

Die jährlichen Reinigungsarbeiten sind erforderlich, um Inkrustierungen in den Schmutzwasserkanälen und Sandeinträge in den Regenwasserkanälen zu entfernen. Die Grundreinigung gehört zu den Standardarbeiten eines jeden Kanalbetriebes. In diesem Jahr werden ausschließlich die Schmutzwasserkanäle gereinigt, welche im Anschluss durch die Firma Stepholt aus Geldern mit der Kamera befahren werden. Das entspricht rund zehn Prozent des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes.