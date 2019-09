Beratung im Bauauschuss Kerken : Kampf um Eyller Wochenendhausgebiet geht weiter

Teilerfolg für die Eigentümer. Gemeinsam mit allen Fraktionen wurde ein Antrag zur Regionalplanänderung eingereicht.

„Wir sind daraufhin aktiv auf die Fraktionen und den Bürgermeister zugegangen und haben um einen so genannten Runden Tisch gebeten. Ziel sollte eine Erarbeitung einer gemeinsamen Stellungnahme vom Wohnpark Eyller See und des Rates sein. Die Idee wurde von den Fraktionen CDU, SPD und BVK trotz Sommerpause positiv angenommen. Lediglich der Bürgermeister sah keine Notwendigkeit, sich daran zu beteiligen. Er habe aus seiner Sicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft“, so Rössel weiter. In den darauffolgenden Wochen wurde dann gemeinsam mit den Fraktionen bei insgesamt drei Treffen eine gemeinsame Stellungnahme erarbeitet. „Sehr verwundert sind wir Eigentümer nun, dass die Verwaltung in ihrer Vorlage für den Ausschuss und den Rat diese gemeinsame Stellungnahme ablehnen will“, so der 2. Vorsitzende Udo Schipior. Bei zwei Gesprächen mit Mitgliedern des Regionalrates, hat man uns geraten, genau so zu verfahren wie in dem gemeinsamen Antrag vorgeschlagen. Nur so haben wir eine reale Chance, dass unser Gebiet als „ASB im RPD“ (Allgemeiner Siedlungsbereich) ausgewiesen werden kann“, so Schipior weiter.