Kampagne: Was Betreuer tun und warum

Die Ehrenamtler Gabriele und Peter Thyrock mit Christof Sieben, Helma Bertgen und Stefanie Krettek (v.l.) von der Diakonie vor dem „Würde-Bewahrer“-Plakat. Die Kampagne soll darauf aufmerksam machen, was rechtliche Betreuer leisten wollen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Gelderland Rechtliche Betreuer kümmern sich um Menschen, die ihre Angelegenheiten nicht mehr regeln können. Die meisten dieser Betreuer sind Ehrenamtler. Mit dem Slogan „Wir sind Würde-Bewahrer“ will die Diakonie aufklären.

Warmherzig strahlt eine Frau von der Plakatwand in die Welt. Daneben der Schriftzug: „Ich spreche mit deinem Arzt“, und darunter etwas kleiner: „nur, wenn du es nicht mehr kannst“. Das Plakat, das am Bahnübergang am Beurskensweg aufgestellt ist, ist Teil einer Kampagne der Diakonie. Unter dem Stichwort „Würdebewahrer“ soll diese über einen Bereich der ehrenamtlichen Arbeit aufklären, gegen den es Vorbehalte gibt: die rechtliche Betreuung von Menschen.