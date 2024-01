Straßenkarneval in Geldern Kamelle-Sonntag geht in die zweite Runde

Am Sonntag, 11. Februar, wird in Geldern wieder Straßenkarneval gefeiert. Ab 14.11 Uhr zieht „der Zug, bestehend aus Fußgruppen mit Bollerwagen und Spielmannszügen, durch Geldern. Dieses Mal startet der Zugweg direkt am Marktplatz. Von da aus zieht er über die Issumer Straße. Auf Höhe des Restaurants Thomas wendet der Zug und zieht weiter über die Hülser-Kloster-Straße auf den Parkplatz der Deutschen Bank und über die Hartstraße zurück auf den Marktplatz.