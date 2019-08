Issum : Issum hat seinen „Kaiser Franz“

Issum Nicht nur die lauten Böllerschüsse im Rathauspark kündigten an, dass in Issum etwas Besonderes vor sich ging. Die St.-Nicolai-Bruderschaft feiert ihren 600. Geburtstag mit Böllerschüssen und einer umfangreichen Ausstellung im His-Törchen.

1994 wurde er Teil der St.-Nicolai-Bruderschaft und Minister. 2011 wurde er Schützenkönig und später Landesbezirksschützenkönig. „Mal schauen, was noch kommt, die Festivitäten sind noch nicht zu Ende“, schaut Lamers in die Zukunft. Der Ehrenbrudermeister der St.-Nicolai-Bruderschaft, Gerd Hermsen, spricht von einem einmaligen Titel, der Franz Lamers verliehen wurde. „Aber“, so betont er, „daraus ergeben sich keine Verpflichtungen.“ Lamers kann sich einfach als „Kaiser Franz“ freuen und das Jubeljahr mitfeiern und genießen. Den Antritt der 28 ehemaligen Könige zum Kaiserschießen bezeichnet auch Ehrenbrudermeister Hermsen als eine Verschönerung der gesamten Veranstaltung, was dem Ganzen den letzten Schliff gab.