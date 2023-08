Massiver Personalabbau bei Diebels in Issum „Es kam schneller als wir gedacht haben“

Der Aderlass bei Diebels in Issum geht weiter: Nachdem im April bereits die Produktpalette radikal zusammengestrichen und erfolgreiche Biere wie Dimix und die alkoholfreie Variante oder das relativ junge Radler vom Markt genommen wurde, wird nun in der Produktion deutlich reduziert. Eine der beiden Abfülllinien in der Brauerei wird abgestellt. Damit werden Diebels-Mitarbeiter in Issum ihren Job verlieren. Die Belegschaft wurde am Mittwoch über die Entscheidung informiert, teilweise erst zur Spätschicht, als die Meldung über die Pressestelle von Anheuser-Busch InBev Deutschland bereits raus war. Nach Angaben des Unternehmens soll der Stellenabbau „möglichst sozialverträglich und fair vonstattengehen“. Mit dem Betriebsrat werde man nach einvernehmlichen Lösungen suchen.