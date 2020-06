Ratssitzung in Straelen : Straelens Haushalt durch Corona kaum betroffen

Ratssitzung in Straelen

Straelen Kämmerer Bernd Kuse informierte den Stadtrat über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Ein offener Punkt sind die Auswirkungen der Pandemie auf die Kreisumlage.

Straelens Kämmerer Bernd Kuse hat in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause auf Antrag der CDU-Fraktion über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft informiert. Er betonte, dass die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht vollständig absehbar sein können, zog aber ein erstes Fazit: „Auch wenn letztendliche Mindererträge oder Mehraufwendungen noch nicht verlässlich abschätzbar sind und es abzuwarten bleibt, wie es endgültig ausgeht, kann ich sagen, dass sich 2020 aufgrund der rechtlichen Erleichterungen durch das Land keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis ergeben werden. Auch ist unsere Liquidität ausreichend gesichert. Was noch offen ist, sind die dauerhaften Auswirkungen auf die Kreisumlage.“

Basierend auf der Ausgangslage des im Dezember 2019 verabschiedeten Haushaltes, erläuterte Kuse die Entwicklungen der Haushaltswirtschaft. So wurden bei der Gewerbesteuer bisher pandemiebedingte Vorauszahlungsanpassungen in Höhe von minus 3,01 Millionen Euro vorgenommen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die von den Gewerbetreibenden teilweise vorsichtshalber beantragten Anpassungen nicht in voller Höhe benötigt werden. Insgesamt sollen die ausgefallenen Gewerbesteuern zudem den Haushalt nicht belasten, da hierfür pauschalierte Ausgleichszahlungen von Bund und Land angekündigt wurden.