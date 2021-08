Kabarett in Straelen : Vince Ebert gastiert im Straelener Forum

Straelen Unter dem Titel „Make Science Great Again“ verspricht der studierte Physiker einen kurzweiliger Abend mit einem Mix aus Wissenschaft und Kabarett.

Ebert wurde 1968 in Amorbach im Odenwald geboren und studierte Physik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Nach dem Studium arbeitete er zunächst in einer Unternehmensberatung und in der Marktforschung, bevor er 1998 seine Karriere als Kabarettist begann. Seine Bühnenprogramme „Physik ist sexy“ (2004), „Denken lohnt sich“ (2007), „Freiheit ist alles“ (2010) und „Evolution“ (2013) machten ihn als Wissenschaftskabarettisten bekannt, der mit Wortwitz und Komik sowohl Laien als auch naturwissenschaftliches Fachpublikum begeistert. Bis Sommer 2019 war er mit seinem vierten Bühnenprogramm „Zukunft is the future“ auf Tournee. Ebert war bis Juni 2020 in den USA. Die neue Show „Make Science Great Again“ startete im September 2020.