Kabarett : Beziehungsprobleme bringen den Adlersaal zum Lachen

Stephan Bauer redete viel über Partnerschaft. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nieukerk 260 Gäste aus Nieukerk und Umgebung zog es zum Gastspiel des Kabarettisten Stephan Bauer. Eine Veranstaltung des Trägervereins.

(chka) „Eine Frau mit fünf Kilogramm mehr auf den Hüften lebt länger als ein Mann, der es ihr gegenüber erwähnt“, scherzte Comedian Stephan Bauer. Viele sexuelle Themen, viele Klischees, aber auch gesellschaftskritische Ansätze und Korrektive zur Politik finden Platz in Bauers Bühnenprogramm „Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“. Mehr als 260 Gäste besuchten am Samstagabend sein Gastspiel im Adlersaal Nieukerk.

Die Mehrzahl der Gäste – darunter viele Pärchen – schien von auswärts angereist zu sein, bemerkte der Kassierer des Trägervereins Adlersaal, Johannes Servaes: „Ich denke, dass die meisten Karten an Leute aus der Umgebung verkauft wurden.“ Er war es, der die erste Idee in Gesprächen mit seinen Vereinskollegen einbrachte, Comedian Bauer für einen Auftritt im Adlersaal anzufragen. Servaes hatte im Vorfeld bereits eine Performance Bauers im Koblenzer Musik- und Kleinstkunstclub Café Hahn wahrgenommen. Dort schaut er hin und wieder nach, welche Künstler aktuell angesagt sind und auch für die Kerkener Gemeindehalle in Frage kommen könnten.

Zwischen 20 und 22.20 Uhr unterhielt Bauer das Publikum im Adlersaal mit aneinandergereihten Witzen über Sex, Partnerschaft, und Geschlechterrollen, die in einen erzählerischen Rahmen eingebettet waren. Regelmäßig bildete er den Kreis und kehrte zu seiner eingangs erwähnten, kriselnden Partnerschaft zurück. Seine Frau gehe nämlich gegenwärtig mit ihrem spanischen Fitnesstrainer namens Manuell fremd. Was könne er nur tun, um die Ehe doch noch zu retten? „Es liegt wohl an der Zeit, sagte meine Frau. Daraufhin habe ich sie abbestellt“, witzelte er in diesem Kontext.

Anekdoten über Frauen, die mit der EC-Karte des Mannes in einen Kaufrausch geraten, gehören zu den Gags mit stereotypischen Rollenzuweisungen. Doch auch gesellschaftskritische Gedanken malt Bauer aus: Obwohl Männer und Frauen mit stetig neuen Partnern an ihrer Seite prinzipiell dasselbe Liebesleben genießen, gibt es in der Gesellschaft häufig unterbewusste Schubladen-Zuweisungen. Der Mann gelte hier als ein potenter „Hengst“, während die Frau noch regelmäßig mit einer beleidigenden Anschauung zu kämpfen hat.