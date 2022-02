Kabarettist unterwegs : Verhasselt mit neuem Programm

Gelderland Mit feinsinnigem und stellenweise schrägem Humor philosophiert sich der Niederrheiner „Zwischen den Zeilen“ durch die Absurditäten der Gesellschaft.

(RP) Mit seinem neuen Soloprogramm „Kabarett 5.0 – Zwischen den Zeilen“ ist Stefan Verhasselt auf Tour. Mit feinsinnigem und stellenweise richtig schrägem Humor philosophiert er sich mit viel Wortwitz durch die Eigenarten und Absurditäten unserer Gesellschaft. Es geht um „Ein-Wort-Menüs-to-go“ und ganz neue Platzierungen in Restaurants. Verhasselt erläutert, dass es „Pre-Bio“ schon in den Siebzigern im Garten seiner niederrheinischen Tanten gab. Außerdem erfährt man mehr zum Thema „Waldbaden“.

