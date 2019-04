Interview mit Lars Reichow : „Eine teilweise dekadente Gesellschaft“

Der Kabarettist gastiert bald in Geldern. Über Demokratie, die Kleinkunst-Szene und Publikumsreaktionen.

LARS REICHOW Es gibt keine schlechten Zeiten für das Kabarett. Wenn es politisch eng wird, dann engagieren wir uns für die Guten. Und in den fetten Jahren halten wir uns an das Menschliche, das ist immer in Mode. Im Zweifelsfall fange ich sogar an zu singen.